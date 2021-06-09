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Вовлекут ли Иран в процессы, связанные с окончательным урегулированием ситуации вокруг Нагорного Карабаха?

На полях "Примаковских чтений", которые прошли в Центре международной торговли, руководитель центра Лаборатория "Центр ближневосточных исследований" Институт мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова РАН, доктор исторических наук, профессор Ирина Звягельская рассказала о том, будет ли Иран вовлечен в процессы, связанные с окончательным урегулированием ситуации вокруг Нагорного Карабаха?

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Вестник Кавказа

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