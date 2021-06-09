Лебедев: вступление РФ в Turksoy отвечает интересам российских мусульман

Вступление России в качестве наблюдателя в организацию Turksoy актуально, так как согласно последним статистическим данным в РФ проживает 20 млн мусульман.

Об этом заявил председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, отвечая на вопрос корреспондента "Вестника Кавказа" о том, предполагается ли вступление России в качестве наблюдателя в Turksoy. "Я не исключаю этого, потому что и Татарстан, и Башкортостан, и Северный Кавказ поддерживают эту идею", - сказал он.

Далее Лебедев подчеркнул, что данный шаг отвечал бы интересам всех проживающих в России мусульман.

Turksoy – международная организация, объединяющая тюркоязычные страны, основной целью позиционирующая "сотрудничество между тюркскими народами для сохранения, развития и передачи будущим поколениям общих материальных и культурных памятников тюркских народов".