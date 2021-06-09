В Грузии начнут вакцинировать иностранцев от коронавируса

Иностранцы, которые в течение определенного времени находятся в Грузии, получат возможность привиться от COVID-19. Об этом сообщила глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Он подтвердил, что данный вопрос рассматривается и будет представлен межведомственному координационному совету.

"Мы вакцинируем иностранцев с видом на жительство и дипломатов, но в целом, у граждан других стран, которые в Грузии находятся в течение определенного периода и хотят вакцинироваться, думаем, что будет возможность сделать прививку", - приводит слова Гамкрелидзе "Спутник-Грузия".