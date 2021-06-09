В Москве не будут вводить новые ограничения из-за коронавируса

Новых ограничений в Москва из-за роста заболеваемости COVID-19 вводить не планируется, заявила замглавы столицы по социальной политике Анастасия Ракова.

"Мэр сегодня уже объявил, что никаких ограничительных мер, тем более локдауна, вводиться не будет", - приводит слова Раковой "Интерфакс".

Она подчеркнула, что в этих условиях ключевая нагрузка ложится на врачей, а также напомнила о необходимости вакцинации.

Ракова попросила жителей и гостей столицы соблюдать все ограничения, а также по возможности сократить социальные контакты.