Ирина Звягельская: "Для России не имеет особого значения, кто победит на выборах в Иране"

16 июня в Женеве должна пройти встреча президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. О том, что было бы целесообразно обсудить лидерам двух стран "Вестнику Кавказа" рассказала руководитель центра Лаборатория "Центр ближневосточных исследований" Институт мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова РАН, доктор исторических наук, профессор Ирина Звягельская.

- Стороны уже определились с повесткой переговоров и призвали мировую общественность не ждать от встречи слишком многого. Насколько детально на встрече будет затронут Ближний Восток?

- Не думаю, что ближневосточный кейс станет основным в ходе обсуждения двух президентов. Есть очень много проблем, накопившихся в двусторонних отношениях. Подробное обсуждение Ближнего Востока может только усложнить дело. В этом регионе у РФ и США немало противоречий, хотя есть и элементы сотрудничества. Думаю, что Путин и Байден обязательно коснутся проблем Ирана, его ядерного досье, возвращения к СВПД, возможно, проблем Сирии.

- 18 июня в Иране должны пройти президентские выборы, уже известны кандидаты на пост президента ИРИ. На ваш взгляд, кто вероятный победитель?

- Большинство специалистов считает, что в нынешней ситуации победят консерваторы. Но я не думаю, что их победа приведет к кардинальным изменениям в региональной политике Ирана.

- Если победят консерваторы, как это повлияет на отношения между Россией и Ираном?

- На отношения с нашей страной возможная победа консерваторов серьезно не повлияет, поскольку с Ираном у нас целый комплекс взаимных интересов, которые не зависят от того, кто находится у власти.

- Будет ли Иран вовлечен в процессы, связанные с окончательным урегулированием ситуации вокруг Нагорного Карабаха?

- Все зависит от того, насколько у Ирана есть интерес к проблеме. ИРИ может быть вовлечен в этот процесс, но, я думаю, что уже сформированы миротворческие форматы, в которых, кстати, Россия играет очень большую роль. Не знаю, есть ли смысл сейчас расширять эти форматы.

- И последний вопрос, который касается проходящих сегодня Примаковских чтений. Есть ли общая тема, которая объединяет все сессии этого мероприятия?

- Общая идея - наследие Евгения Максимовича Примакова. Он был, как вы знаете, академиком и выдающимся политическим деятелем, и его концепция, его подходы к международным отношениям очень продуманные, очень сдержанные. Это для нас главный ориентир до сих пор. Неважно, какие регионы мы рассматриваем, какие вопросы, мы исходим из этой серьезной методологической и политической базы, которую создал Евгений Максимович.