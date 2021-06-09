МИД РФ: Россия призывает США ответственно подойти к вопросу нормализации отношений

Россия заинтересована в нормализации отношений с США и призывает американскую сторону ответственно подключиться к этим усилиям, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Через неделю в Женеве состоится встреча президентов России и США. С ней связываются очень серьезные ожидания, это действительно важнейшее событие международного календаря", - сказал он на форуме "Примаковские чтения".

Далее Рябков отметил, что это событие, "как мы надеемся, принесет с собой ответы на многие вопросы, - сказал замминистра". "У меня нет собственного ответа на вопрос о том, получится ли после этого контакта лидеров обеспечить устойчивый тренд на урегулирование проблем, на нормализацию наших отношений, но российская сторона к этому стремится", - сказал дипломат, отметив, что в этом суть тех задач, которые Москва пытается решить на нынешнем отрезке.

"Мы призываем администрацию [президента США Джо] Байдена столь же ответственно, столько же энергично, как и мы, подключиться к решению этой задачи", - подчеркнул представитель российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что саммит Россия-США состоится 16 июня в Женеве.