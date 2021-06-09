Медведев сравнил "Единую Россию" и КПСС

"Единая Россия" никогда не закончит свою деятельность как КПСС, выразил уверенность председатель партии Дмитрий Медведев в ходе совместного заседания Высшего совета и Генсовета партии.

Он пояснил, что ЕР каждый раз подтверждает свое право на управление через выборы.

"Вот я могу точно сказать, что наша партия никогда не закончит свою деятельность как КПСС именно потому, что мы отвечаем перед людьми", - сказал он, напомнив, что "КПСС ни перед кем не отчитывалась, во всяком случае, в законодательном плане", а также ни с кем не конкурировала на выборах.

По словам Медведева, "Единая Россия" каждый раз подтверждает свое право на управление через выборные процедуры.