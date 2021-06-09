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Самосвал переехал ногу женщине-пешеходу в Казахстане

Самосвал переехал ногу женщине-пешеходу в Казахстане

В Алматы самосвал сбил женщину, переходившую дорогу на зеленый свет. При этом колесо большегруза проехалось ей по ноге.

Уточняется, что авария произошла на пересечении улиц Гагарина и Левитана. В результате аварии женщина была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции и дознаватели, все детали произошедшего устанавливаются, передает Sputnik Казахстан.

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Вестник Кавказа

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