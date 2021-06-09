В США вновь разрешили TikTok

Президент США Джо Байден отменил запрет Дональда Трампа на TikTok и WeChat, сообщает Белый дом.

Отмечается, что администрация Байдена выступает за открытый, надежный и безопасный интернет. Президент США отозвал три закона, которые запрещают транзакции с TikTok, WeChat и восемью другими программными приложениями для коммуникаций и финансовых технологий.

Дальнейшее решение об использовании программ примут на базе критериев и анализа для устранения рисков, связанных с транзакциями с программными приложениями, которые созданы лицами, которые контролируются или подчиняются юрисдикции зарубежных стран, в том числе и Китаю.

На основании этой оценки министерство торговли должно принять соответствующие меры", — сказано в сообщении.

В ноябре 2019 года органы нацбезопасности США начали расследование в отношении китайской компании ByteDance Technology, которая владеет TikTok.

Указ "О борьбе с угрозой", якобы исходящей от соцсетей TikTok и WeChat, Дональд Трамп подписал в августе прошлого года, объяснив это опасениями, что данные граждан США передают властям Китая.

Сеть в Штатах должна была быть запрещена с 12 ноября, однако блокировка приложения неоднократно переносилась.