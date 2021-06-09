Сотрудник МЧС Узбекистана погиб, спасая утопающих в канале Бурджар

В Ташкенте при исполнении служебного долга погиб сотрудник столичного Управления по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщили в МЧС Узбекистана.

Трагедия случилась на днях в канале Бурджар, протекающем через махаллю Юнуса Раджабий в Яккасарайском районе.

Как отмечается, примерно в 15:15 по местному времени женщина спустилась в воду в запрещенном для купания месте канала и начала тонуть. На помощь ей кинулись дежурившие на территории сотрудники МЧС А. Азимходжаев и И. Муродов.

После этого находившийся рядом мужчина бросился в воду, а за ним последовала спасенная женщина. Сотрудники МЧС смогли повторно вытащить граждан из воды, однако сам А. Азимходжаев не смог выбраться и утонул, передает Газета.uz.