Кабардино-Балкарию ожидают дожди с градом

Штормовое предупреждение из-за надвигающихся ливней объявлено в Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве также сообщили о возможном усилении ветра до 23 м/с, а также грозе и граде.

"На реках ожидается подъем уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок, в горах - сход селей малого объема", - говорится в пресс-релизе.

Подчеркивается, что в результате плохих погодных условий возможны происшествия, связанные с подтоплением пониженных участков местности, размывом берегов рек, прорывом дамб прудов, подмывом опор мостов и ЛЭП, порывами линий связи и электропередачи. Помимо этого, сильные осадки могут стать причиной гибели сельхозкультур и повреждения плодовых деревьев.

В ведомстве добавили, что непогода сохранится до 12 июня.