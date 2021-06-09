Россия и Турция дали оценку работе совместного центра в Карабахе

Россия и Турция высоко оценили деятельность Совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе, сообщает МИД РФ по итогам межмидовских консультаций.

Сегодня в Москве прошли российско-турецкие межведомственные консультации с замминистра МИД Турции Седатом Оналом. С российской стороны приняли участие заместители главы внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин, Александр Грушко и Андрей Руденко.

В ходе консультаций представители министерств обсудили проблемы нагорно-карабахского, сирийского, палестино-израильского и других конфликтов. Стороны отметили, что заинтересованы в дальнейшей координации усилений для укрепления мира и стабильности в этих регионах.

Стоит подчеркнуть, что работники ведомств высоко оценили работу мониторингового центра в Карабахе. "Дана высокая оценка деятельности российско-турецкого Совместного центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Условлено продолжать работу над разблокированием экономических и транспортных связей в Закавказье", - сказано в сообщении.