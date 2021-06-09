Панихида в память о Резо Габриадзе пройдет в Москве и Петербурге

Панихида в память выдающегося грузинского режиссера, писателя, сценариста, художника и основателя Тбилисского Театра марионеток Резо Габриадзе пройдет в Москве и Санкт-Петербурге в четверг, 10 июня, начало в 13:00 по местному времени.

В Москве церемония прощания пройдет в храме Георгия Победоносца, в северной столице – храме Успения Пресвятой Богородицы.

Панихида пройдет одновременно с церемонией прощания в Тбилиси, Габриадзе будет похоронен в Пантеоне писателей и общественных деятелей на горе Мтацминда.

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