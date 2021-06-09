Медведев прокомментировал реализацию пенсионной реформы

Решение о проведении в России пенсионной реформы было непростым, однако принять его было необходимо, для создания постоянно действующего механизма повышения пенсий в будущем и гарантии устойчивости финансовой системы страны. Об этом заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на совместном заседании Высшего совета и Генсовета партии.

В этой связи он напомнил, что при реализации реформы был тщательно проанализирован международный опыт, показавший, что абсолютное большинство стран решения такого рода приняли гораздо раньше России. "Поэтому партия пошла на этот шаг "осознанно, как ответственная политическая сила", - отметил Медведев.

Далее он указал на то, что для защиты граждан предпенсионного возраста было сделано немало, в частности, введена уголовная ответственность за отказ в приеме таким лицам на работу или увольнениях с работы, принят закон о восстановлении индексации пенсий опекуна.