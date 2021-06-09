Германия и США продолжат обсуждение "Северного потока-2"

Германия и США продолжат на этой неделе переговоры по вопросу реализации "Северного потока - 2", заявил в среду глава МИД ФРГ Хайко Маас, отметив то цель переговоров – достижение конкретного прогресса к августу.

По его словам, в настоящее время в США находится переговорная группа из ФРГ под руководством внешнеполитического советника канцлера ФРГ Яна Хеккера и экономического советника Ангелы Меркель Ларс-Хендрика Реллера.

отвечая в Бундестаге на вопросы немецких парламентариев, Масс отметил, что Берлин будет прилагать усилия для продления соглашения по транзиту российского газа через Украину.

"Мы можем себе представить переговоры о продлении действующего контракта о транзите газа. Мы хотим, чтобы газ на долгосрочной перспективе поставлялся через Украину", - отметил министр, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.