В горах Грузии заработала новая туристическая экотропа

В Боржоми-Харагаульском Национальном парке Грузии сегодня, 9 июня, открылся новый туристический маршрут длиной в 32 км – он соединил деревню Ахалдаба, гору Дид Карта, гору Шуано и деревню Недзви.

Туристическая тропа Недзви оборудована необходимой инфраструктурой для экотуризма, в том числе международными указателями, современным кемпингом и коттеджем для туристов, а на маршруте отдыхающие могут посетить исторические памятники, в том числе замок царицы Тамар, датируемый IX-X веками, - передает Грузия Online.

На обустройство тропы, проведенное Агентством охраняемых территорий при поддержке Программы развития ООН (ПРООН), Глобального экологического фонда (ГЭФ) и Кавказского фонда природы (CNF), было затрачено 230 тыс лари (более $73 тыс), это – часть более широкой программы, направленной на улучшение устойчивого управления охраняемыми территориями Грузии, - говорится в сообщении.