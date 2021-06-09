Ташкент обновил температурный рекорд конца XIX века

В Ташкенте установлен новый рекорд максимальной температуры воздуха за последние три века.

Как сообщили в Узгидромете, в период с 3 по 7 июня в столице Узбекистана были зарегистрированы рекордно высокие температуры для данного периода года, которые превзошли наивысшие значения температуры воздуха конца XIX и начала XX века.

В эти дни в республике была аномально жаркая погода, вызванная усиленным выносом знойного воздуха из Ирана. Температура воздуха в эти дни превышала климатическую норму на 7-10 градусов, передает "Sputnik Узбекистан".

Напомним, в начале июня температура воздуха в Узбекистане достигала плюс 44-46 градусов.