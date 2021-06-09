ВЦИОМ: 30% россиян не прочли за полгода ни одной книги

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что 30% россиян за последние полгода не читали книг.

Чаще всего (44%) респонденты говорили, что прочли за полгода 1-5 книг, такие читатели встречаются чаще всего в Москве, Санкт-Петербурге, в городах-миллионниках. Также до пяти книг за полугодие прочитали россияне с высшим и неполным высшим образованием (50%), граждане 25-34 лет (51%), 35-44 лет (47%) и активные пользователи интернета. «Каждый четвертый (25%) опрошенный прочитал 10 и более книг и может быть отнесен к «завзятым читателям», - отмечают аналитики.

Больше всего читают в России молодые люди - 18-24 лет (38%) и граждане с высшим и неполным высшим образованием (31%).

Выяснилось, что совсем не читают чаще мужчины (36%), селяне (46%), люди, не пользующиеся интернетом (48%), малообразованные (48%).

Россияне назвали имена отечественных писателей, которых читают чаще всего. Среди них оказались Дарья Донцова, Борис Акунин, Захар Прилепин, Виктор Пелевин и Татьяна Устинова.