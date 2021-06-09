Власти Турции добились десятикратного снижения заражений коронавирусом

Турецким властям удалось добиться кардинальных изменений в ситуации с коронавирусом в курортных областях страны: так, число зараженных болезнью в курортной Анталье снизилось до 31,9 случаев на 100 тыс населения с 29 мая по 4 июня, - следует из статистики Минздрава страны.

Это почти в 10 раз ниже, чем во время всплеска заболеваемости COVID-19 в стране в апреле, когда в Анталье было зафиксировано 313,1 случаев заражения коронавирусом, - передает "Интерфакс".

В Мугле отмечается 39,8 случаев заражения вирусом на 100 тыс населения, в Измире - 41,2, в Стамбуле, куда еще есть регулярное авиасообщение - 63,9, а всего в стране с 26 мая по 8 июня зарегистрировано 96,8 тыс случаев заболевания.

Для возобновления авиасообщения показатель заболеваемости COVID-19 за последние две недели не должен превышать 40 на 100 тыс населения. И Анталья, и Мугла соответствуют этим нормам, - отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).