Аэропорт Нур-Султана возобновил авиасообщение с 14 странами

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев возобновил авиасообщение с 14 странами. Об этом сообщил председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев.

По его словам, восстановлены полеты в Беларусь, Германию, Грузию, Египет, Киргизию, Нидерланды, ОАЭ, Россию, Таджикистан, Турцию, Узбекистан, Украину, Черногорию и Южную Корею.

"На сегодняшний день комиссия вынесла дополнительное решение. Увеличим количество рейсов в Анталью в Турции. Также мы работаем над увеличением рейсов в Украину и Таджикистан", - цитирует Ластаев "Казинформ".