Синоптики рассказали об улучшении погоды в Москве в выходные

В выходные в Москве станет теплее, а осадки почти прекратятся, сообщает центр погоды "Фобос".

"Старый циклон, продолжая кружить над Черноземьем, вплоть до конца рабочей недели будет оказывать влияние на погоду столичного региона. Постепенно избавляясь от излишков влаги, он будет проливаться небольшими дождями, местами в сопровождении раскатов грома", - отметили синоптики.

Ночи на этой неделе будут теплыми - 10-15 градусов, днем 17-22 градуса тепла, к выходным чуть больше - в пятницу потеплеет до 19-24 градусов. "С наступлением выходных дождей станет меньше, и в дневное время воздух будет постепенно прогреваться до 22-27 градусов", - поделились эксперты.