Трусова и Косторная возвращаются к Тутберидзе

Бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова вернется из академии "Ангелы Плющенко" в отделение "Хрустальный" школы "Самбо-70", к Этери Тутберидзе, - такое решение утвердила Федерация фигурного катания на коньках Москвы, сообщил вице-президент организации, серебряный призер Олимпийских игр - 1998 в танцах на льду Олег Овсянников.

"Трусова написала заявление, договор с Плющенко закончился, и ее перевели в "Самбо-70", в "Хрустальный", - сообщил Овсянников, напомнив, что процедуры по переходу чемпионки Европы Алены Косторной из "Ангелов Плющенко" в "Хрустальный" не потребовалось, передает ТАСС.

Спортсменки ранее тренировалась у Тутберидзе, а в начале прошлого сезона начали сотрудничество с Плющенко, однако в олимпийский сезон приняли решение вернуться на лед "Хрустального".