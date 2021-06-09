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Мужчина, напавший на Макрона рассказал, что дал пощечину президенту спонтанно

Мужчина, напавший на Макрона рассказал, что дал пощечину президенту спонтанно

Мужчина, ударивший во вторник президента Франции Эмманюэля Макрона, сообщил следователям, что его действия были спонтанными и непреднамеренными, передает телеканал BFM со ссылкой на источник.

"Во время допроса главный подозреваемый сказал, что он действовал спонтанно, что его действия не были преднамеренными", - рассказал источник.

Мужчина - 28-летний руководитель клуба коллекционеров исторического оружия - останется под стражей еще как минимум сутки.

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