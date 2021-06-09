Мужчина, напавший на Макрона рассказал, что дал пощечину президенту спонтанно

Мужчина, ударивший во вторник президента Франции Эмманюэля Макрона, сообщил следователям, что его действия были спонтанными и непреднамеренными, передает телеканал BFM со ссылкой на источник.

"Во время допроса главный подозреваемый сказал, что он действовал спонтанно, что его действия не были преднамеренными", - рассказал источник.

Мужчина - 28-летний руководитель клуба коллекционеров исторического оружия - останется под стражей еще как минимум сутки.