Главу Изобильненского ГО Ставрополья заподозрили в превышении полномочий

Ставропольские следователи проводят расследование в отношении главы Изобильненского городского округа (ГО) края по подозрению в превышении полномочий с ущербом в 6,4 млн рублей при строительстве детского сада, - сообщает прокуратура региона.

"В марте 2020 года между районной администрацией в лице главы Изобильненского городского округа и коммерческой организацией был заключен муниципальный контракт на строительство дошкольного образовательного учреждения в селе Московском Ставропольского края на сумму более 171 млн рублей. Заведомо зная, что строительные работы на объекте не выполнены, глава ГО подписал акты выполненных работ и затрат на сумму более 6,4 млн рублей, причинив ущерб бюджету", - говорится в релизе, передает РИА Новости.

Материалы проверки направлены в орган предварительного расследования, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства", - отмечается в релизе.