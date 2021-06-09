Велогонка "Пять колец Москвы" изменит маршруты автобусов

Ежегодная шоссейная велогонка «Пять колец Москвы» состоится 13 июня и внесет изменения в маршруты общественного транспорта в ЗАО и ЮЗАО.

«10 июня с 10:00 до окончания мероприятия и 11 июня с 12:00 до окончания мероприятия остановка «Велотрек» для автобусов №829 временно отменяется. Автобусы №229 и 829 могут следовать с увеличенными интервалами», - сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Кроме того, 13 июня с 10:00 и до окончания мероприятия электробус №т7 будет ходить от метро «Парк Победы» с Воробьевского шоссе по ул. Мосфильмовская, Ломоносовскому и Ленинскому проспектам, а затем по обычному маршруту без заезда на ул. Косыгина в обоих направлениях. Электробус №266 в воскресенье проследует от ул. Кравченко с Мичуринского проспекта по Университетскому проспекту и ул. Мосфильмовская на Воробьевское шоссе, а далее своим маршрутом в обоих направлениях. Автобус №С10 на время велогонки отменяется. Автобус №111 от метро «Октябрьская» будет следовать с Университетского проспекта на ул. Лебедева, далее по обычному пути.