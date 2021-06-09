Во время ссоры семейной пары в Казахстане получил ножевые ранения полицейский
В городе Шу в Казахстане мужчина ранил полицейского ножом. Об этом сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.
Инцидент произошел накануне примерно в 22:50 по местному времени.
В полицию обратилась 37-летняя жительница города Шу. Она рассказала, что у нее произошел конфликт с гражданским мужем. Прибыв на место, сотрудник полиции был атакован 27-летним мужчиной. Он нанес правоохранителю несколько ножевых ранений, а затем сбежал.
Участковый был доставлен в местную больницу, в настоящее время его здоровью ничего не угрожает.
Подозреваемый был задержан селе Алга Шуского района. Выяснилось, что он был в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания в Шуском районе.
Ведется досудебное расследование.
Вестник Кавказа
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