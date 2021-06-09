Гарибашвили дал старт строительству олимпийского бассейна в Кутаиси

Сегодня в Кутаиси прошла торжественная церемония закладки бассейна олимпийского стандарта, в которой приняли участие премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, министр регионального развития и инфраструктуры страны Ираклий Карселадзе и директор постоянного представительства Азиатского банка развития в Грузии Шиен Розенталь.

Крытый бассейн длиной 50 и шириной 25 м будет доступен для спортсменов-любителей разного возраста, а также для спортивных групп по разным видам водных видов спорта - плаванию, синхронному плаванию, водному поло, дайвингу. Инфраструктура бассейна будет адаптирована для людей с ограниченными физическими возможностями. Сам комплекс бассейнов будет включать в себя тренажерный и спортивные залы, трибуну на 600 зрителей, а также магазины питания и спортивного инвентаря, - передает Грузия Online.

У здания спорткомплекса будет оборудована парковка на более чем 150 автомобилей и 6 автобусов. Стоимость проекта – 8 млн 300 тыс лари ($2 млн 650 тыс), он возводится при поддержке Азиатского банка развития. Строительство должно быть завершено в следующем, 2022 году.