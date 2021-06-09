МЧС предупреждает жителей Ставрополья и Карачаево-Черкесии о надвигающейся непогоде

Во второй половине дня среды гроза, град и шквал прогнозируются в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии.

В Карачаево-Черкесии объявлено штормовое предупреждение из-за ливней с градом и ветра до 25 м/с.

"По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в 17-19 часов и до конца суток местами на территории КЧР ожидаются сильные осадки. На реках прогнозируется подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах сход селей малого объема", - сообщает ГУ МЧС России по республике.

В Ставропольском крае объявлено экстренное предупреждение. "С 17-19 часов и до конца суток 9 июня и далее 10 и 11 июня местами в Ставропольском крае ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20 м/с, на реках края - подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок", - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Неблагоприятный погодный прогноз в этих регионах сохраняется до конца рабочей недели.