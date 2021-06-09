Узбекистан и Таджикистан реализуют совместные проекты на $730 млн

Соглашения по реализации совместных проектов на $730 млн подписали Узбекистан и Таджикистан, информирует пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) Узбекистана.

Первый узбекско-таджикский межрегиональный инвестиционный форум прошел в Бохтаре, его провели накануне визита в Таджикистан президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

"Общая сумма пакета подписанных документов составила $730 млн", - отмечается на сайте ведомства.

Планируется организовать совместные производства по выпуску автомобилей, трансформаторов, бытовой техники, теплиц и интенсивных садов. Также заключено несколько торговых контрактов.