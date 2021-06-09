Главная » Новости

Узбекистан и Таджикистан реализуют совместные проекты на $730 млн

Узбекистан и Таджикистан реализуют совместные проекты на $730 млн

Соглашения по реализации совместных проектов на $730 млн подписали Узбекистан и Таджикистан, информирует пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) Узбекистана.

Первый узбекско-таджикский межрегиональный инвестиционный форум прошел в Бохтаре, его провели накануне визита в Таджикистан президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

"Общая сумма пакета подписанных документов составила $730 млн", - отмечается на сайте ведомства.

Планируется организовать совместные производства по выпуску автомобилей, трансформаторов, бытовой техники, теплиц и интенсивных садов. Также заключено несколько торговых контрактов.

1205 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!