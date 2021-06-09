В Дагестане открылись почти 90 летних детских здравниц

В Дагестане заработали летние детские оздоровительные лагеря, - сообщили в Минобразования республики.

"Первая смена стартовала в 25 загородных и 62 пришкольных лагерях и продлится 21 день", - сообщает сайт министерства образования и науки региона, передает "Это Кавказ".

Для детей, отдыхающих в летних лагерях, подготовлены оздоровительные, культурно-массовые мероприятия, игры на свежем воздухе и мастер-классы. Также в них пройдут тематические профильные смены по семи направлениям, в числе которых и смена активистов РДШ и Юнармии.

Летняя оздоровительная кампания охватит более 19 тыс дагестанских школьников, а путевки в лагеря бесплатные, их можно получить через МФЦ, - отметили в министерстве.

Все 87 открытых учреждений получили все необходимые разрешения, планируется, что загрузка загородных лагерей составит не более 75%, а в лагерях дневного пребывания будет полной, - добавили в министерстве.