Собянин рассказал, грозит ли Москве локдаун в связи со всплеском заболеваемости COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду заявил, что пока в городе нет необходимости вводить локдаун.

Напомним, за сутки в столице выявили более 4,1 тыс случаев заболевания - это рекорд за полгода.

"Мы никаких локдаунов не собираемся вводить", - сказал Собянин во время встречи с рестораторами.

Он сообщил, что на данном этапе власти считают, что могут справиться с всплеском заболеваемости, не вводя жестких ограничений. При этом Собянин признал, что ситуация в Москве с распространением коронавируса остается напряженной.

"К сожалению, ситуация продолжает оставаться сложной. Мы видим день ото дня новый всплеск заболевания", - отметил он.

В больницах пациентами с коронавирусом занято около 10 тыс коек. В ближайшие дни будут открыты дополнительные госпитали для пациентов с ковид, добавил мэр Москвы.