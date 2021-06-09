Президент UFC прокомментировал возможное завершение карьеры Макгрегором после поединка с Порье

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о возможном завершении карьеры бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора после поединка с бывшим временным чемпионом в легком весе Дастином Порье.

"Что Конор будет делать дальше? Честно, я не знаю. Думаю, только сам Конор может ответить на этот вопрос. Хочет ли он снова стать номером один? Не знаю, может, он хочет провести последний бой и завершить карьеру", - сказал Уайт в интервью, опубликованном на YouTube-канале UFC Arabia.

При этом он подчеркнул, что бой Макгрегора с Порье будет очень интересным. "Всякое может быть, понятия не имею. Но очевидно, что нас всех ждет очень большой и важный бой", - цитирует его Чемпионат.com.

Напомним, третья встреча Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится 10 июля и возглавит турнир UFC 264. Последний на данный момент поединок бой между бойцами состоялся 23 января на турнире UFC 257, проходившем на "Бойцовском острове" в Абу-Даби (ОАЭ). Победу во втором раунде техническим нокаутом одержал Порье. Это был матч-реванш Конора с Порье. Первый их бой состоялся 27 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом.