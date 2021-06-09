Названы города, в которых льготная ипотека потеряет смысл с 1 июля

Сокращение лимита по льготной ипотеке до 3 млн рублей сделает программу неинтересной для Москвы, Петербурга, Сочи и Казани.

В ЦИАН подсчитали, что теперь по льготной ипотеке модно будет купить только 19% квартир в новостройках крупных городов России. В Москве с 1 июля доля подходящего под госпрограмму жилья снизится с 58% до 0%. В Сочи - с 14% до 0%, в Санкт-Петербурге - с 87% до 5%, в Казани - с 69% до 4%. Если не брать в расчет две столицы, в крупных городах россиянам будут доступны по программе 27% квартир. Ранее, когда лимит ипотеки составлял 6 млн рублей, доступными в регионах были 88% квартир.

С 1 июля, чтобы купить квартиру по госпрограмме в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, нужно будет накопить не менее 70% стоимости жилья.

Напомним, в пятницу президент Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, предложил продлить в России программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года. При этом ставка поднимается до 7%, а максимальный кредит становится единым для всех регионов и составит 3 млн рублей.