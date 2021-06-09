Ильхам Алиев примет Реджепа Тайипа Эрдогана в освобожденной Шуше

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 15 июня совершит визит в освобожденную от армянской оккупации город Шушу в Нагорном Карабахе, где проведет переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, - заявил сегодня турецкий лидер в Анкаре на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития, - пишет Haber Turk.

"По окончании программы в Брюсселе я поеду в Баку в гости к президенту Ильхаму Алиеву. Оттуда мы поедем в Шушу, один из освобожденных от оккупации городов Азербайджана. Там проведем ряд мероприятий и встреч", - рассказал он, пишут "Известия".

Напомним, в начале января азербайджанский лидер объявил город Шуша в Нагорном Карабахе культурной столицей республики, отметив, что в городе восстановят религиозные и исторические памятники, а уже в нынешнем году в нем пройдут Дни поэзии известного азербайджанского поэта Моллы Панаха Вагифа и музыкальный фестиваль "Хары бюльбюль".