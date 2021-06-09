Волгоград и Астрахань соединит с Казахстаном новая современная трасса

К 2024 году в Среднеахтубинском районе Волгоградской области будет построен третий мостовой переход через Волгу, который позволит решить многолетнюю проблему аварийности на старой дороге, связывающей Волгоградскую и Астраханскую области с Казахстаном, - сообщил зампредседателя комитета транспорта и дорожного хозяйства региона Роман Туренко.

"К октябрю 2023 года в регионе будет сдан в эксплуатацию третий пусковой комплекс автодороги, связывающий Волгоградскую область с Астраханской, а также с Казахстаном. Финансирование его строительства будет вестись из федерального бюджета по поручению президента России. Новая трасса позволит перенаправить транзитный транспорт с дороги "Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба" и решить проблемы ее загруженности и многочисленных аварий, из-за которых она получила название "дороги смерти", - рассказал Туренко, передает ТАСС.

Третий пусковой комплекс предусматривает строительство дороги протяженностью 14,2 км между мостовыми переходами через две реки - Волгу и Ахтубу - с сооружением пойменных мостов. Это позволит увести транспорт из населенных пунктов, а существующая трасса "Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба" останется для проезда местных жителей, - уточнил Туренко.

На сегодняшний день эта магистраль перегружена в 13 раз: она рассчитана на поток прохождения 200-300 машин в сутки, а сейчас по ней проходит порядка 3-3,5 тыс машин в сутки. Из-за такой загруженности ежегодно здесь фиксируется треть всех ДТП в области, - сообщил начальник УГИБДД Волгоградской области Александр Степанов.