Страны ЕС не могут договориться по отношениям с Россией

В Евросоюзе нет единодушия в вопросе отношений с Россией, заявил глава Евросовета Шарль Мишель, выступая перед депутатами ЕП на пленарной сессии.

"Мы решили выделить время для проведения демократических дебатов… Я хочу пояснить, что Россию и Евросоюз связывают комплексные отношения, любые стратегические шаги должны начинаться с политического консенсуса. Это занимает много времени, но это стоит того. Как только будет готов аналитический доклад, ЕС намерен принять согласованное решение", - сказал Шарль Мишель.

По его словам, надо выяснить чего ЕС хочет от России. "Надо определить наши стратегические цели, а также пути их достижения. Это должно быть сделано в соответствии с пятью принципами. Мы продолжим (обсуждения) на основании доклада", - заключил глава Евросовета.

Напомним, на саммите ЕС, который прошел в Брюсселе 24-25 мая, было решено, что к июньскому саммиту Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подготовит доклад по отношениям ЕС с Россией.