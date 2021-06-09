В Павлодаре рабочий попал под струю расплавленного металла

Минувшей ночью в Павлодаре скончался рабочий одного из предприятий, на которого вылился раскаленный металл из ковша, - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

32-летний житель Павлодара получил травму на рабочем месте в районе полуночи, с термическими ожогами он был оперативно госпитализирован. Пострадавшего доставили в отделение реанимации городской больницы №1. У мужчины было 90% ожогов тела четвертой степени, в 5:15 он скончался, - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Эльмира Темиргалиева, передает Sputnik Казахстан.

Погибший - резчик по металлу ТОО "Кастинг". Причиной несчастного случая стал разлив раскаленного металла из ковша. Кто виноват в этом ЧП, выяснит проверка, - уточнил руководитель управления труда области Аскар Капанов.