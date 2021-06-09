Фарид Шафиев: "Работа российских компаний в освобожденных районах Азербайджана желательна"

Глава МИД России Сергей Лавров заявил сегодня в ходе "Примаковских чтений", что в скорейшем разблокировании транспортных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном заинтересованы не только эти страны, но и Россия, наряду с Ираном и Турцией, поэтому их мнение также должно учитываться. О том, что это означает с точки зрения послевоенного урегулирования на Южном Кавказе, а также о возрождении освобожденных территорий "Вестник Кавказа" побеседовал с участвующим в "Примаковских чтениях" руководителем бакинского Центра анализа международных отношений Фаридом Шафиевым.

- Господин Шафиев, с вашей точки зрения, каковы выгоды России от разблокирования транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией, упомянутые Сергеем Лавровым?

- Сегодняшний комментарий Сергея Викторовича Лаврова по ситуации на Южном Кавказе, в частности между Азербайджаном и Арменией, содержит много конструктивных предложений. В первую очередь я хочу отметить идею о том, что надо двигаться в направлении примирения двух народов и восстановительных работ – министр подчеркнул, что определенные спорные моменты необходимо отложить, чтобы не создавать более напряженную ситуацию, а заниматься здесь и сейчас нужно формированием более благоприятных условий в отношениях двух стран и их народов. В дальнейшем экономическое сотрудничество и региональное сотрудничество помогут решать политическое вопросы.

Действительно, министр также подчеркнул, что в региональном сотрудничестве важно участие и других стран – Турции, Ирана и, естественно, России. Этот подход созвучен идеям азербайджанского руководства. Транспортные проекты, которые мы предлагаем, позволят нарастить торговый оборот и увеличить связи между странами региона. Россия получит прямой выход в Армению и наоборот. Мы говорим также о выходе на Иран для Азербайджана и на Армению для Ирана, а также о связке Иран-Россия и о Турции, которая также воспользуется этими коридорами. Все эти проекты очень важны для экономического развития региона в целом, и их не нужно излишне политизировать.

- Каков подход Азербайджана к возможному участию России в проектах возрождения освобожденных азербайджанских территорий?

- Как не раз отмечал президент Азербайджана Ильхам Алиев, проекты возрождения освобожденных территорий многочисленны, они рассчитаны на долгие годы работ по восстановлению пострадавших районов. К сожалению, за годы 30-летней оккупации вся инфраструктура там была уничтожена, и сейчас там, можно сказать, чистое поле. Поэтому участие российских компаний в проектах возрождения только приветствуется.

Восстановительные работы уже начались. Сейчас в них участвуют компании из Турции и Италии. Несмотря на то, что у нас есть порой политические разногласия с некоторыми партнерами, например, с Францией, в наших проектах работают компании и из Канады, и из Франции, и из Германии, и из США. Россия также могла бы работать в освобожденных районах, это было бы желательно.

- Какую роль в возрождении освобожденных территорий сыграет выдача Арменией карт минных полей?

- Мины являются одним из очень серьезных препятствий для восстановления районов. Чтобы в целом начинать возрождать освобожденную землю, требуется сначала ее разминировать. Некоторые говорят, что минных карт не существует – но это неправда, сами армянские военные признают, что они есть. Есть еще возражение, что существующие карты могут быть неточными, однако их получение серьезно продвинет послевоенные процессы в любом случае.

Хочу подчеркнуть, что передача карт минных полей – это стандартная практика во всем мире, данное требование содержится в международном гуманитарном праве, так как после окончания военных действий должен происходить процесс разминирования. Сейчас мы рассчитываем на наших партнеров, на международные организации, что они содействуют передаче Арменией карт минный полей. Это очень острый вопрос.

Должен отметить, что несколько дней назад, к сожалению, два журналиста погибли в Кельбаджарском районе. При этом противотанковая мина, которая их погубила, была установлена в ноябре прошлого года, в период, когда армянские войска выходили из Кельбаджарского района. Напомню, что тогда азербайджанская сторона, сделав жест доброй воли, по просьбе российской стороны предоставила дополнительные 10 дней на то, чтобы армянские войска покинули район. Оказалось, что эти 10 дней армянская сторона использовала, чтобы заминировать дороги в районе. Кельбаджар в годы оккупации был главным связующим звеном между Арменией и армянами в Карабахе, поэтому раньше там мин не было, по этой дороге ездили. Очевидно, что мины туда поставили, когда мы дали отсрочку армянским войскам.