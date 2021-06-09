Власти Москвы сообщили об ухудшении ситуации с коронавирусом в городе

В Москве ухудшается ситуация с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

"Эпидемиологическая обстановка в Москве ухудшается, количество заболевших растет", - подчеркнул он.

По словам Данчикова, в этой связи с сегодняшнего дня усиливается контроль за использованием гражданами средств индивидуальной защиты в общественных местах, в том числе в общественном транспорте и метро, торговых и развлекательных центрах, а также других местах скопления граждан.

Начальник главного контрольного управления столицы также напомнил, что за нарушение требований предусмотрен штраф от 4 до 5 тыс рублей.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за минувшие сутки в Москве были зарегистрированы 4124 случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии выявлены 1 209 214 случаев заражения. Справились с болезнью 1 082 243 жителя столицы, умерли – 20 648.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. По данным медицинского института Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 174 млн, из них более 3,7 млн человек скончались. В России выявлено 5 156 250 случаев заражения.