Nordwind возобновляет сезонные рейсы между Астраханью и Крымом

Один из крупнейших авиаперевозчиков России - авиакомпания Nordwind – с 19 июня после пятилетнего перерыва возобновляет прямое авиасообщение между Астраханью и Симферополем, - сообщила пресс-служба крымского аэропорта.

"Аэропорт Симферополь с 19 июня впервые с 2016 года начнет обслуживать прямые регулярные рейсы из Астрахани. После возобновления авиасообщения география полетов в Крым достигнет рекордных 62 направлений", - говорится в пресс-релизе, передает "Интерфакс".

Рейсы будут выполняться на самолетах Embrarer E190 раз в неделю по субботам. Время в пути составит около двух часов.

Перелеты будут сезонными – они продлятся до 30 октября, - добавили в пресс-службе крымской воздушной гавани.