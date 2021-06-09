Ученые назвали безопасный БАД, повышающий эффективность антибиотиков

Рыбий жир, благодаря жирным кислотам в составе, является эффективным средством от суперинфекций, установили ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале mBio.

Ученые выяснили, что прием данного БАДа безопасен и повышает эффективность действия антибиотиков против самых сильных бактериальных инфекций, которые в последние годы выработали устойчивость к антибиотикам.

Оказалось, что обычный рыбий жир разрушает защиту супербактерий.

"В ходе экспериментов и сопутствующего суперкомпьютерного моделирования мы обнаружили, что эти жирные кислоты, содержащиеся в рыбьем жире, делают бактерии более восприимчивыми к различным распространенным антибиотикам", - говорится в пресс-релизе австралийского Университета Флиндерса.