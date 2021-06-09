Ученые назвали безопасный БАД, повышающий эффективность антибиотиков
Рыбий жир, благодаря жирным кислотам в составе, является эффективным средством от суперинфекций, установили ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале mBio.
Ученые выяснили, что прием данного БАДа безопасен и повышает эффективность действия антибиотиков против самых сильных бактериальных инфекций, которые в последние годы выработали устойчивость к антибиотикам.
Оказалось, что обычный рыбий жир разрушает защиту супербактерий.
"В ходе экспериментов и сопутствующего суперкомпьютерного моделирования мы обнаружили, что эти жирные кислоты, содержащиеся в рыбьем жире, делают бактерии более восприимчивыми к различным распространенным антибиотикам", - говорится в пресс-релизе австралийского Университета Флиндерса.
Вестник Кавказа
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