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Канализация "убила" ставропольское Татарское городище

Канализация &quot;убила&quot; ставропольское Татарское городище

Канализационные стоки из садового товарищества повредили дорогу и ров на Татарском городище в Ставрополе, - сообщает пресс-служба прокуратуры края.

"Сточные воды частично разрушили внешний склон искусственного древнего рва, на протяжении более 200 м заилено дно древнего оборонительного рва, а также разрушен участок древней дороги, ведущей к главному въезду на городище", - говорится в сообщении, передает "АиФ-Ставрополье".

Ущерб историческому памятнику уже составил 3,2 млн рублей. В дальнейшем сброс сточных вод может разрушить исторический объект федерального значения.

По факту повреждения объектов культурного наследия возбуждено уголовное дело, ведется расследование, - добавили в прокуратуре.

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Вестник Кавказа

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