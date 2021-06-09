Канализация "убила" ставропольское Татарское городище

Канализационные стоки из садового товарищества повредили дорогу и ров на Татарском городище в Ставрополе, - сообщает пресс-служба прокуратуры края.

"Сточные воды частично разрушили внешний склон искусственного древнего рва, на протяжении более 200 м заилено дно древнего оборонительного рва, а также разрушен участок древней дороги, ведущей к главному въезду на городище", - говорится в сообщении, передает "АиФ-Ставрополье".

Ущерб историческому памятнику уже составил 3,2 млн рублей. В дальнейшем сброс сточных вод может разрушить исторический объект федерального значения.

По факту повреждения объектов культурного наследия возбуждено уголовное дело, ведется расследование, - добавили в прокуратуре.