Непогода не позволила трем самолетам приземлиться в Алматы

В среду, 9 июня, в Алматы из-за неблагоприятных погодных условий не смогли приземлиться три самолета казахстанских авиакомпаний Air Astana и FlyArystan. Об этом сообщили в пресс-службе Air Astana.

Из-за сдвига ветра в Алматы воздушные судна были вынуждены совершить посадки на запасных аэродромах.

В результате летевший из Нур-Султана самолет Air Astana КС 952 приземлился в Шымкенте, самолет FlyArystan КС 7134, летевший из Павлодара, сел в Нур-Султане, а рейс FlyArystan КС 7152 Семей-Алматы – в Бишкеке, передает "Sputnik Казахстан".

Согласно последней информации, все три рейса уже долетели до Алматы.