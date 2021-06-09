Автобусное сообщение между Россией и Финляндией возобновится в июне

Компания ECOLINES с 25 июня снова начнет совершать автобусные рейсы по маршруту Санкт-Петербург - Лаппеенранта.

Возобновление сообщения связано с улучшением эпидемиологической ситуации, сообщает компания.

Планируется совершать по четыре рейса в неделю - по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. В будущем автобусы между странами начнут ходить ежедневно.

«Напоминаем, что совершать поездки на международных автобусных маршрутах ECOLINES могут пассажиры, имеющие необходимые документы и разрешения стран отправления и прибытия», - добавили в компании.