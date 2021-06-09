Ставрополье останется во власти шторма до конца рабочей недели - МЧС

На ближайшие трое суток Ставропольский край окажется в зоне сильного шторма, - говорится в штормовом предупреждении, распространенном сегодня управлением МЧС по Ставрополью, сообщает его пресс-служба.

Сегодня с 17:00 и до 11 июня в крае ожидается сильный дождь с грозой, градом и шквалом до 20 м/с. Вода в реках может подняться до опасных отметок, - говорится в предупреждении со ссылкой на Гидрометцентр России, передает "АиФ-Ставрополье".

МЧС прогнозирует подтопление низин, нарушения в работе дренажных систем, повреждения проводов, а также снос слабо закрепленных конструкций и другие бедствия.