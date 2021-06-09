В Грузии снова разрешили проводить торжественные бракосочетания

С 9 июня в Грузии возобновляется проведение торжественных церемоний регистрации брака, сообщает Агентство развития государственных сервисов страны.

Будущие супруги должны оставить заявку, в которой будет указано место, дата и время ритуала на портале my.gov.ge.

На церемонии могут присутствовать не более десяти человек, ношение масок обязательно.

Торжественные церемонии разрешено проводить с 9 июня в Гурджаани и Телави.