Главная » Новости

В Грузии снова разрешили проводить торжественные бракосочетания

В Грузии снова разрешили проводить торжественные бракосочетания

С 9 июня в Грузии возобновляется проведение торжественных церемоний регистрации брака, сообщает Агентство развития государственных сервисов страны.

Будущие супруги должны оставить заявку, в которой будет указано место, дата и время ритуала на портале my.gov.ge.

На церемонии могут присутствовать не более десяти человек, ношение масок обязательно.

Торжественные церемонии разрешено проводить с 9 июня в Гурджаани и Телави.

705 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!