Гахария рассказал о неудачной попытке поговорить с Иванишвили

Бывший премьер-министр Грузии, лидер партии "Для Грузии" Георгий Гахария заявил рассказал о своем последнем несостоявшемся разговоре с миллиардером и основателем партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзиной Иванишвили перед своей отставкой.

"У меня была попытка связаться, когда я убедился, что люди у которых не было возможности и никогда бы этого не посмели бы вмешиваются в мою компетенции. Я пытался связаться, чтобы выяснить, что происходит, но разговора не состоялось и после этого я сделал заявление (об отставке – прим. ред.)" – цитирует экс-премьера "Sputnik Грузия".

Говоря о своей отставке, Гахария намекнул, не называя имен, что некто стал управлять тайно мнением в партии, чтобы ускорить арест лидера самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия, несмотря на его позицию как премьер-министра отложить спецоперацию.

Помимо этого, экс-глава правительства подверг критике Бидзину Иванишвили за нераспределение власти между государственными институтами. "Ни один представитель власти не смог свои персональные полномочия поделить с государственными институтами. К сожалению, среди прочих и Бидзина Иванишвили", - сказал Гахария.

По его словам, именно из-за этого в Грузии на 5-6 год правления каждая партия превращается в идолов и начинает мыслить с позиции "Кто не с нами, тот враг".

Напомним, Георгий Гахария покинул пост премьер-министра Грузии в феврале 2021 года из-за разногласий по поводу срока задержания лидера самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия. В конце мая он вернулся в политику в качестве оппозиционного политика, представив свою партию "Для Грузии". Гахария также выступил с критикой "Грузинской мечты", обвинив ее в заботе о собственных интересах больше, чем о государственных. В ответ на это правящая партия и ее основатель Бидзина Иванишвили обвинили Гахария в "государственной измене".