В Ростове подсчитали степень изношенности больничного фонда

Проведенная проверка показала, что из 159 зданий муниципального здравоохранения Ростова-на-Дону 40% нуждаются в капитальном ремонте, - сообщила глава управления здравоохранения мэрии Ольга Мельникова.

"На 2021 год в рамках программы будет выделено 917,3 млн рублей. На капитальный ремонт пойдет 201,9 млн, а на приобретение оборудования – 715,3 млн", – поведала Мельникова, передает "АиФ-Ростов".

Напомним, в программе "Модернизация первичного звена" участвуют в 18 медицинских учреждений Ростова-на-Дону.