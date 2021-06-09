Предполагаемый убийца судебных приставов задержан в Сочи

Сотрудники полиции Адлера задержали днем в среду по подозрению в убийстве двух судебных приставов 60-летнего местного жителя.

Напомним, около 10.30 утра в Адлерском районе по улице Просвещения произошло двойное убийство. Конфликт с судебными приставами закончился стрельбой. Мужчина, которого приставы выселяли из дома, убил двоих. Его удалось оперативно задержать. Подозреваемые доставлен в дежурную часть.