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Предполагаемый убийца судебных приставов задержан в Сочи

Предполагаемый убийца судебных приставов задержан в Сочи

Сотрудники полиции Адлера задержали днем в среду по подозрению в убийстве двух судебных приставов 60-летнего местного жителя.

Напомним, около 10.30 утра в Адлерском районе по улице Просвещения произошло двойное убийство. Конфликт с судебными приставами закончился стрельбой. Мужчина, которого приставы выселяли из дома, убил двоих. Его удалось оперативно задержать. Подозреваемые доставлен в дежурную часть.

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