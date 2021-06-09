Лайнеры Air Astana будут летать между Нур-Султаном и Таразом

Национальный авиаперевозчик Казахстана - авиакомпания Air Astana - запускает с 14 июня 2021 года прямой регулярный рейс Нур-Султан-Тараз-Нур-Султан, - говорится в сообщении компании.

Новый рейс будет выполняться по понедельникам и пятницам на авиалайнере Airbus 320.

Вылет авиарейса КС 339 по понедельникам будет производиться из Нур-Султана в 08:40, прибывать в Тараз он будет в 10:30. Обратный рейс КС 340 вылетает из Тараза в 11:30, прилетает в Нур-Султан в 13:15.

По пятницам рейс КС 339 будет вылетать из Нур-Султана в 20.15, а прилетать в Тараз в 22.05. Обратный рейс КС 340 вылетит из Тараза в 23:05 и прилетит в Нур-Султан в 00:50, - передает "АиФ-Казахстан".

Минимальная стоимость авиабилета в оба конца, включая все сборы, в эконом-классе составит 30 370 тенге ($70) , в бизнес-классе – 80 890 тенге ($189), - говорится в сообщении.